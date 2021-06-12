Лауреатами Пулітцерівської премії стали ЗМІ, які висвітлювали пандемію і расову нерівність

Нагороду вручають щороку з 1917 року за публікацію в будь-якому американському виданні.

У США названі лауреати Пулітцерівської премії. Агентства Reuters та Associated Press, журнал Atlantic, а також газета The New York Times отримали престижну журналістську нагороду за висвітлення пандемії COVID-19, передає Голос Америки.

Журналісти Reuters, Associated Press і газет Los Angeles Times і Minneapolis Star Tribune отримали премії за висвітлення проблем, пов’язаних із расовою нерівністю в США на тлі загибелі під час затримання афроамериканця Джорджа Флойда.

Премією відзначено, зокрема, роботу журналістів Reuters про жертви поліцейського насильства, які не змогли домогтися справедливості в судах.

Газету Boston Globe нагородили за репортаж про відмову керівництва низки штатів відкривати інформацію про водіїв вантажівок, які становлять небезпеку на дорогах, але в порушення закону не відсторонені від водіння.

Видання BuzzFeed отримає премію за розслідування про інфраструктуру, створену владою Китаю для проведення репресій щодо уйгурів.

Пулітцерівська премія - одна з найпрестижніших у США та у світі нагород у галузі журналістики. Її вручають щорічно з 1917 року за публікацію в будь-якому американському виданні.

Торік журналісти американської газети The New York Times отримали Пулітцерівську премію в номінації "Висвітлення міжнародних тем" за серію матеріалів про режим президента Росії Володимира Путіна.