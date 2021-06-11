Албанія та ще 4 країни обрані новими непостійними членами Радбезу ООН

У січні 2022 року вони змінять в Радбезі ООН Сент-Вінсент і Гренадіни, В'єтнам і Естонію, Нігер і Туніс.

Генасамблея ООН обрала Бразилію, ОАЕ, Габон, Албанію і Гану непостійними членами Ради Безпеки на 2022-2023 роки.

Про це повідомляє Reuters.

Гана отримала 185 голосів, Габон - 183 голоси, ОАЕ - 179 голосів, Албанія - 175 голосів і Бразилія - 181 голос.

У січні 2022 року ці країни змінять в Радбезі ООН Сент-Вінсент і Гренадіни, В'єтнам і Естонію, Нігер і Туніс.

Рада Безпеки ООН складається з 15 членів, з них п'ять постійних членів з правом вето - США, Великобританія, Франція, Китай і Росія, і 10 непостійних членів, половина з яких змінюється щороку.

Для забезпечення географічного представництва в РБ ООН місця розподіляються по регіональним групам.

Рада Безпеки - єдиний орган ООН, який може ухвалювати юридично обов'язкові рішення, такі як введення санкцій і санкціонування застосування сили.