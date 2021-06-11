У МЗС Польщі назвали помилкою те, що Україну не запросили на саміт НАТО

"Військова загроза для України, а також Польщі та інших країн НАТО з боку Центральної Європи буде зростати".

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау переконаний, що рішення не запрошувати президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Брюсселі 14 червня було помилкою.

Про це він заявив в інтерв'ю Rzeczpospolita, передає "Інтерфакс-Україна".

"Як господар саміту НАТО у Варшаві в 2016 році ми прагнули до того, щоб Україна - жертва російської агресії - була спеціальним гостем. На цей раз президент України запрошення не отримав. Кілька днів тому, намагаючись врятувати ситуацію, президент Байден (президент США Джозеф Байден, - ред.) запросив президента Зеленського в Вашингтон. Однак це станеться після зустрічі з Путіним. Тим часом порядок повинен бути зворотним і бути елементом продуманої політики, а не "порятунком особи". Це ще одна помилка ", - сказав Рау.

Також міністр зазначив, що в зв'язку з завершенням будівництва російського "Північного потоку-2" буде зростати військова загроза для України, Польщі та інших країн НАТО з Центральної Європи.

"Тим часом я зараз читаю повідомлення агентства про те, що на цьому тижні у Вашингтоні проходять переговори між близькими соратниками канцлера Меркель і радниками президента Байдена по завершенню проекту NS2. Ця формула американо-російсько-німецького діалогу не може замінити переговори між Америкою і союзниками по НАТО на східному фланзі, які по-особливому відчують на собі наслідки цих рішень. Адже цей газопровід радикально зміцнить спільні інтереси Німеччини і Росії і буде нести пряму загрозу миру в Європі. Військова загроза для України, а також Польщі та інших країн НАТО з боку Центральної Європи буде зростати", - сказав Рау.

Нагадємо, вчора президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив розчарування тим, що НАТО не знайшло формат участі України в саміті Альянсу 14 червня. "Якщо в 2008 році було дано обіцянку, що Україна і Грузія, зрештою стануть членами НАТО, та наступним кроком на цьому шляху має бути надання ПДЧ", - зазначив він.

Черговий саміт лідерів країн альянсу відбудеться 14 червня в Брюселі. Попередній саміт відбувся в грудні 2019 року у Великобританії. У 2020 році лідери альянсу не збиралися через пандемію коронавірусу. Як повідомлялося, рішення про надання Україні ПДЧ не буде ухвалюватися під час червневого саміту НАТО.