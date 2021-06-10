У Польщі затримали ймовірного російського шпигуна

Його називають спільником іншого підозрюваного, арештованого на кілька тижнів раніше.

У Польщі в кінці травня арештували на три місяці за підозрою в шпигунстві колишнього активіста проросійської партії "Зміна".

На сайті місцевої прокуратури повідомляється, що йому закидають ч.1 ст.130 Кримінального кодексу Польщі, а саме - шпигунську діяльність на користь Російської Федерації. Санкція цієї статті - позбавлення волі на строк до 10 років.

За даними слідствами, підозрюваний на замовлення російської розвідки встановлював контакти з польськими та іноземними політиками, в тому числі з Європарламенту.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка, якого прокуратура називає Януш Н., та інших приміщень, пов'язаних з його діяльності, було знайдено більше 300 тисяч злотих та велику кількість носіїв даних.

Януша Н. називають соратником раніше затриманого за аналогічною підозрою чоловіка.

"В ході розслідування прокуратура викрила діяльність підозрюваного на користь Російської Федерації, що посилилась після того, як його спільника раніше затримали за підозрою в шпигунстві", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Німеччині недавно заарештували чоловіка, якого звинувачують у закупівлі високотехнологічних компонентів в інтересах ФСБ РФ для використання в російській ракетній програмі.