В Росії заборонили діяльність Фонду боротьби з корупцією та штабів Навального

Навальний з січня 2021 року знаходиться за ґратами.

Московський міський суд оголосив екстремістськими і заборонив діяльність Фонду боротьби з корупцією, Фонду захисту прав громадян та штабів російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Рішенням суду ліквідовані некомерційні організації "ФБК" і "ФЗПг", а також заборонена діяльність громадського руху "Штаби Навального".

Нагадаємо, що Навальний з січня 2021 року знаходиться за ґратами. Його відправили в колонію за порушення правил умовного ув'язнення у справі про розкрадання грошей.

29 квітня соратник Олексія Навального Леонід Волков оголосив про розпуск мережі штабів опозиціонера.