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Нідерланди візьмуть участь у Кримській платформі та урочистостях до Дня незалежності України

Радник прем’єр-міністра Нідерландів наголосив на незмінності позиції його держави щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України.

Нідерланди візьмуть участь у Кримській платформі та урочистостях до Дня незалежності України
Здание парламента в Гааге, Нидерланды.
Фото: EPA/UPG

Представники Нідерландів візьмуть участь у інавгураційному саміті Кримської платформи, а також урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Сьогодні відбулась телефонна розмова між заступником керівника Офісу Президента України Ігорем Жовквою та радником прем’єр-міністра Нідерландів з питань зовнішньої та безпекової політики Джофрі ван Лювеном.

“Ігор Жовква поінформував про ситуацію в тимчасово окупованому Криму та майбутню діяльність Кримської платформи. Зі свого боку радник Прем’єр-міністра Нідерландів запевнив, що його країна буде представлена на належному рівні на інавгураційному саміті Кримської платформи, а також урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України”, - йдеться у повідомленні.

Заступник керівника Офісу президента також розповів Джофрі ван Лювену про безпекову ситуацію на Донбасі, а також нещодавнє нарощення військової присутності Росії на кордонах України. Співрозмовники відзначили, що агресивні дії РФ становлять загрозу для миру та стабільності у Європі. 

Радник прем’єр-міністра Нідерландів наголосив на незмінності позиції його держави щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес, міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок і міністр закордонних та європейських справ Люксембургу Жан Ассельборн у четвер, 6 травня, відвідали Луганську область в районі проведення операції Об’єднаних сил і пункт пропуску в Щасті зокрема.

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