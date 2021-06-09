Сальвадор першим в світі узаконив біткойн як платіжний засіб

За криптовалюту можна буде купувати товари і послуги.

Центральноамериканська держава Сальвадор першою у світі узаконила біткойни як платіжний засіб.

Відповідний законопроєкт ухвалила в середу Законодавча асамблея Сальвадору голосами 62 депутатів з 84-х.

Con 62 votos, el pleno legislativo aprueba la #LeyBitcoin con la que El Salvador adopta el #Bitcoin como moneda de circulación legal.



¡#LaNuevaAsamblea sigue haciendo historia! pic.twitter.com/Ur9OQzPvYI — Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) June 9, 2021

Як зазначає Reuters, незадовго до голосування президент Сальвадору написав у твіттері, що визнання біткойна офіційним платіжним засобом принесе країні інвестиції, туризм, інновації та економічний розвиток.

За його словами, використання біткойна буде добровільним та безпечним для користувачів. Уряд гарантуватиме обмін біткойнів на еквівалентну суму в американських доларах (це офіційна валюта Сальвадору) під час кожної транзакції. Водночас компанії будуть зобов'язані приймати біткойни в якості оплати за товари і послуги.

В біткойнах також можна буде платити податки.

Економіка Сальвадору сильно залежить від грошей, які відсилають додому заробітчани. За даними Світового банку, у 2019 році такі перекази становили 6 млрд доларів - приблизно п'яту частину ВВП Сальвадору.

Біткойну зараз коштує близько 35 тисяч доларів, хоча ще у квітня на піку вартості за одну "монету" давали майже 65 тисяч доларів.