Боррель: ЄС завершує підготовку нових санкцій щодо Білорусі

Санкції щодо них будуть застосовані найближчими днями за письмовою процедурою.

Європейський Союз завершує підготовку переліку осіб та установ, причетних до примусової посадки в аеропорту Мінська літака Ryanair, на борту якого перебував білоруський опозиційний діяч Роман Протасевич.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Зазначається, що санкції щодо них будуть застосовані найближчими днями за письмовою процедурою.

“Триває складання списку осіб і компаній, включаючи причетних до інциденту з Ryanair, вони будуть ухвалені за письмовою процедурою протягом наступних днів. Також за мандатом, який був наданий нам Європейською радою, разом із Єврокомісією ми розпочали підготовку цілеспрямованих економічних санкцій. Ці санкції будуть ухвалені під час наступної зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ щодо критично важливих секторів білоруської економіки”, - сказав Боррель на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

Він нагадав, що застосування таких економічних санкцій належить до компетенції країн-членів, і висловив сподівання, що їх представники будуть єдиними у цьому питанні.

Боррель також зазначив, що ЄС підготував економічний пакет у розмірі 3 мільярди євро для підтримки демократичної Білорусі.

“Це послання надії та підтримки для народу Білорусі. Такий пакет відкриває перспективу для побудови більш заможної країни та буде потужним стимулом для її економічного розвитку, щойно країна зміниться та повернеться до демократії”, - наголосив високий представник ЄС.

23 травня у столиці Білорусі Мінську приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила.

За повідомленнями, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Після приземлення білоруські поліцейські затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту, а також його дівчину.