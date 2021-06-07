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Лукашенка позбавили звання почесного доктора Університету ім. Шевченка

Це перше подібне рішення в історії КНУ.

Лукашенка позбавили звання почесного доктора Університету ім. Шевченка
Фото: EPA/UPG

Вчена рада Київського національного університету імені Шевченка в понеділок, 7 червня, позбавила Олександра Лукашенка звання почесного доктора, пише BBC News Україна.

Київський національний університет має понад 80 почесних докторів, і це перше таке рішення в історії столичного університету. Раніше не існувало навіть процедури позбавлення почесного звання, її розробили та ухвалили спеціально під Лукашенка.

Члени вченої ради голосували у таємному режимі.

Нагадаємо, що Лукашенко став почесним доктором у 2009 році на фоні тодішнього поліпшення відносин між Білоруссю та Євросоюзом. Університет підпорядковувався тоді Секретаріату президента, а президент України Віктор Ющенко підтримував Мінськ у покращенні відносин з ЄС. 

Ректором Київського національного університету на той час був академік Леонід Губерський.

Позбавлення Лукашенка почесного звання пов'язане з жорстоким придушенням протестів в Білорусі у 2020 році та розбійним нападом на літак Ryanair, який посадили в Мінську, щоб затримати опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Ректором університету зараз є Володимир Бугров.

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