Зеленський сподівається обійтися без референдуму про олігархів

Президент Володимир Зеленський сподівається обійтися без всеукраїнського референдуму щодо закону про олігархів.

Про це він сказав у понеділок під час пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Екологія", коментуючи своє п'ятничне відеозвернення, в якому він заявив про можливість такого референдуму.

"Я не хочу, щоб у нас були олігархи. Це велике політичне забруднення іміджу України за кордоном, тому я знаю, що за мою каденцію ми позбавимось всіх олігархів. Я давав таке слово і йду до цього", - сказав він.

Тому, підкреслив Зеленський, він готовий до референдуму, якщо депутати Верховної Ради намагатимуться заблокувати прийняття зареєстрованого ним законопроєкту.

"Якщо я буду бачити вплив цих людей на парламент України з приводу неголосування, збивання, зміни цього законопроєкту, відтермінування, мені потрібна буде підтримка. А якщо у мене не буде підтримки парламенту, у мене залишається найголовніша підтримка - суспільства. І саме тоді я винесу питання про олігархів на референдум", - сказав Зеленський.

При цьому він підкреслив, що він вірить у розсудливість Верховної Ради і сподівається обійтися без референдуму.

"Референдум - це свято, як вибори. Ми хочемо щось змінити, і я знаю, що від мого голосу це залежить. Тому на референдумі мають бути фундаментальні питання. Я не хотів би, щоб питання закону про олігархів було для людей фундаментальним. Я вважаю, що ми можемо пройти парламент і всі депутати, особливо депутати, за яких голосували люди, мажоритарники, підтримали закон. А ті партії, які сьогодні говорять про опозицію до влади, в цьому питанні не можуть бути в опозиції до влади, прикриваючись це тим, що це якийсь не такий закон", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 15 квітня президент Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. Президент розповів, що у олігархів буде вибір: продовжувати діяльність і потрапити під санкції чи ні. За його словами, потенційним олігархам дадуть час позбавития від цього впливу.

Законопроєкт "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" №5559 був внесений до ВР 2 червня.

Він передбачає створення реєстру олігархів за рішенням РНБО, вводить визначення особи, яка має значний вплив на ЗМІ, та зобов’язує подавати “декларації” за контакти з такими особами.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, у реєстр олігархів точно попадуть Петро Порошенко та Ігор Коломойський.