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Порошенко нагадав про звільнення Красного Лиману від окупантів 7 років тому

За словами експрезидента, це був один з перших запеклих боїв.

Порошенко нагадав про звільнення Красного Лиману від окупантів 7 років тому
Фото: nashliman.com.ua

7 років тому українські воїни звільнили Красний Лиман від російських найманців. Про це у Facebook нагадав п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Це був один із перших запеклих боїв та початок наступальних дій зі звільнення окупованих територій Донбасу. А далі – Україна повертала своє. Протягом двох місяців українські війська не тільки героїчно стримували наступ російських сил, а і йшли вперед – звільняли місто за містом, село за селом», – написав  Порошенко.

«Ми здобули тоді першу надзвичайно важливу перемогу – звільнили дві третини окупованого Донбасу. Це стало можливим завдяки моєму наказу про контрнаступ. Наказу, за який проти мене відкрито справу, і яким я пишаюся», – наголосив експрезидент.

«Реальні можливості українських військ тоді були дуже обмежені. Були переживання – чи впораємося, але була і величезна віра у Збройні Сили України. І ця віра незгасима. Армія і досі має найвищий рівень довіри населення з-поміж усіх державних інституцій», – зазначає лідер партії.

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