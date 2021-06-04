Кулеба виключив можливість відновлення переговорів ТКГ у Мінську

"Лукашенку дали можливість на певному етапі показати свою вагу. Він дискредитував себе".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виключив можливість відновлення переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Про це він сказав у інтерв'ю "Сніданку з 1+1".

"Я не бачу жодних умов, щоб перемовини в Мінську відновилися. Але ми розуміємо, що Росія буде гратися на цій історії, тому що Росії вигідно все, що гальмує цей процес і блокує переговори. Тому, безумовно, неможливість для України чи ОБСЄ приїхати в Мінськ вони будуть використовувати для гальмування переговорного процесу", - сказав він.

Міністр не сказав, куди б Україна хотіла перенести переговори. При цьому він нагадав, що переговори є тристоронніми, і зміна місця проведення неможливе без згоди ОБСЄ та Росії.

В той же час він наголосив, що "мінський формат" як бренд буде збережено навіть у випадку перенесення переговорів.

"Мінський формат - це просто бренд. Лукашенку дали можливість на певному етапі показати свою вагу. На жаль, він не виправдав довіри, дискредитував себе, тому я не бачу, як може далі працювати. Але бренд залишиться", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 27 травня перший президент, представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що після інциденту з примусовою посадкою Ryanair українська делегація фізично не зможе приїжджати в столицю Білорусі на переговори Тристоронньої контактної групи.

Тому, сказав він, держава проситиме ОБСЄ про проведення майбутніх зустрічей в іншому місці.

"Навіть літаки не будуть виконувати рейси в Білорусь, ми елементарно не можемо туди потрапити. Тому, враховуючи ситуацію, що склалося, диктаторську поведінку, яку зухвало демонструє самопроголошений президент Лукашенко, ми не можемо розглядати питання про точку обговорення тих проблем, які називаються Мінський майданчик. Ми маємо шукати інший майданчик. Який? Будемо радитися і звертатися в першу чергу до ОБСЄ", - сказав Кравчук.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров грубо відреагував на ці слова, сказавши, що не Кравчуку вирішувати, як буде далі працювати контактна група.

Зараз через пандемію коронавірусу перемовини відбуваються в дистанційному режимі.