Фірма з орбіти сина Януковича володіє частиною елітного бізнес-центру у Москві, - "Схеми"

Бізнес центр Atlantic побудований у 2014-му році і розташований неподалік Київського вокзалу.

Журналісти виявили компанію, пов’язану із сином експрезидента Віктора Януковича Олександром, яка є власницею частини елітного бізнес-центру Atlantic у Москві та земельної ділянки під ним.

Як йдеться у розслідуванні програми "Схеми", власницею 14% частки земельної ділянки, на якій розташований Atlantic, та відповідної частки самого бізнес-центру, відповідно до російського реєстру нерухомості, є компанія "Прайд-М". ЇЇ керівник - Олександр Єрмольчук.

Як виявили журналісти, особа з таким самим іменем та прізвищем щонайменше у період 2012-2013 років очолювала два українських акціонерних товариства - "Мако Холдінг" та "Маринсервіс". Згідно з українським реєстром юридичних осіб, бенефіціаром цих підприємств у цей же час був Олександр Янукович.

Також журналісти виявили ще один зв’язок між сином експрезидента Януковича та згаданою московською нерухомістю. За адресою бізнес-центру Atlantic також прописана інша фірма, "Восточний альянс", якою володіє Едуард Слинько. "Схеми" встановили, що особа з таким іменем та прізвищем раніше обіймала керівну посаду в українській корпорації "МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНІ". Бенефіціаром цієї української корпорації через "Мако Холдінг" також був Олександр Янукович.

Бізнес центр Atlantic побудований у 2014-му році і розташований неподалік Київського вокзалу. Від будівлі - до Кремля, йдеться у розслідуванні, 15 хвилин автомобілем. Орендна ставка на рік у цьому бізнес-центрі, за даними російських профільних сайтів з оренди нерухомості, становить близько 600 доларів за квадратний метр.

Також у цьому бізнес-центрі орендують офіс структури російської компанії "Роснефть".

Як повідомляли, експрезидент Віктор Янукович, його син Олександр і ще шість високопосадовців часів президентства Януковича залишаються під санкціями Євросоюзу принаймні до березня 2022 року.