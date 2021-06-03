Зеленський розповів, що будить міністрів щодня "раніше за їхні iPhone"

"Я десь о 5:30 або о 6-й ранку щодня читаю різну інформацію, важливу і не дуже".

Президент Володимир Зеленський кожного ранку переглядає інформацію та виходить на зв’язок із головою Уряду та міністрами.

Про це він розповівв під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад у Хмельницьку, передає "Укрінформ".

"Я десь о 5:30 або о 6-й ранку щодня читаю різну інформацію, важливу і не дуже. І після цього розмовляю з прем’єром, з міністрами. Потрошку вони вже звикають, що ми дуже рано починаємо розмовляти, починаємо працювати. Іноді я даю свої сигнали раніше їхні iPhone", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент неодноразово говорив про дефіцит кадрів в Україні. Прощаючись з урядом Олексія Гончарука, Зеленський заявлив, що Кабміну "потрібні нові мізки і нові серця і оголосив, що його політична сила вирішувала "оновити" уряд. Оновлення вийшло специфічним: разом з дійсно новими людьми на чолі з прем'єром Денисом Шмигаль країна отримала персонажів з далекого і не дуже минулого. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Перезавантаження Кабміну: "нові мізки і серця" замість "нових облич".