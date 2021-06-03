Президію Конгресу місцевих та регіональних влад очолить Зеленський

Президія збиратиметься раз на місяць і пропонуватиме Офісу президента, як покращити роботу місцевого самоврядування.

Президію Конгресу місцевих та регіональних влад очолить президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, виступаючи на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад у Хмельницькому, передає кореспондент LB.ua.

Усього в президію увійшли чотири особи: керівник Палати місцевих влад Конгресу Андрій Садовий, мера Дніпра Борис Філатов, мер Житомира Сергій Сухомлин, а також голова Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Президія збиратиметься раз на місяць і пропонуватиме Офісу президента, як покращити роботу місцевого самоврядування.

Асоціація міст України об'єднує близько 1 тис. громад, де проживає 80% населення України.

Нагадаємо, Конгрес місцевих та регіональних влад був створений президентом у лютому 2021 року. Конгрес є консультативно-дорадчим органом. Він створений на заміну Раді розвитку громад та територій.

Джерела LB.ua в керівництві фракції "Слуга народу" повідомили, що Конгрес має на меті об'єднати різні гілки влади, але ця ідея потребує розробки формальних засад – статуту, повноважень, відповідальності. Конгрес є "майданчиком при президенті", що має об'єднати законодавчу і виконавчу владу та організації місцевого самоврядування.

Сьогодні, 3 червня, у Хмельницькому за участю Зеленського почалося перше засідання Палати місцевих влад Конгресу.