Німеччина закрила повітряний простір для авіакомпаній з Росії
Німеччина закрила повітряний простір для авіакомпаній з Росії
Повний текст законопроєкту про олігархів - документ
Повний текст законопроєкту про олігархів - документ
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Курт Волкер заявив, що здивований заявами Зеркаль щодо лобіювання "Північного потоку - 2" (оновлено)
Курт Волкер заявив, що здивований заявами Зеркаль щодо лобіювання "Північного потоку - 2" (оновлено)
Школяр зі Львова загинув під час екскурсії, упавши у водоспад в Карпатах
Школяр зі Львова загинув під час екскурсії, упавши у водоспад в Карпатах
Зеленський вніс у Раду закон про олігархів (оновлено)
Зеленський вніс у Раду закон про олігархів (оновлено)
Зеленский и его план «Б»
Зеленский и его план «Б»
ОПЗЖ вивела під Раду "білосорочечників"
ОПЗЖ вивела під Раду "білосорочечників"
ГоловнаПолітика

Президію Конгресу місцевих та регіональних влад очолить Зеленський

Президія збиратиметься раз на місяць і пропонуватиме Офісу президента, як покращити роботу місцевого самоврядування.

Президію Конгресу місцевих та регіональних влад очолить Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президію Конгресу місцевих та регіональних влад очолить президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, виступаючи на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад у Хмельницькому, передає кореспондент LB.ua.

Усього в президію увійшли чотири особи: керівник Палати місцевих влад Конгресу Андрій Садовий, мера Дніпра Борис Філатов, мер Житомира Сергій Сухомлин, а також голова Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Президія збиратиметься раз на місяць і пропонуватиме Офісу президента, як покращити роботу місцевого самоврядування.

Асоціація міст України об'єднує близько 1 тис. громад, де проживає 80% населення України.

Нагадаємо, Конгрес місцевих та регіональних влад був створений президентом у лютому 2021 року. Конгрес є консультативно-дорадчим органом. Він створений на заміну Раді розвитку громад та територій.

Джерела LB.ua в керівництві фракції "Слуга народу" повідомили, що Конгрес має на меті об'єднати різні гілки влади, але ця ідея потребує розробки формальних засад – статуту, повноважень, відповідальності. Конгрес є "майданчиком при президенті", що має об'єднати законодавчу і виконавчу владу та організації місцевого самоврядування. 

Сьогодні, 3 червня, у Хмельницькому за участю Зеленського почалося перше засідання Палати місцевих влад Конгресу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,

Читайте також