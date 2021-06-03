Рада планує підвищити статус Держкосмосу

Законопроєкт розмежовує повноваження між агентством та Мінстратегпромом.

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер, 3 червня, прийняла за основу законопроєкт №5017 про визначення Державного космічного агентства центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

За цей законопроєкт проголосували 260 народних депутатів.

Законопроєкт розмежовує повноваження у сфері космічної діяльності між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерством оборони і Державним космічним агентством.

Він визначає, що саме Держкосмос забезпечуватиме формування та реалізовуватиме державну політику у сфері космічної діяльності. Відомство буде знаходитися у прямому віданні Кабінету міністрів.

Водночас Мінстратегпром буде здійснюватиме нагляд за космічною діяльністю в Україні та під юрисдикцією України поза її межами, підготовкою міжнародних договорів тощо.

"Підвищення ролі Державного космічного агентства України та розширення повноважень надасть можливість оперативно реагувати на виклики, які постануть перед космічною галуззю, позитивно вплинуть на налагодження контактів та забезпечення участі українських гравців космічної галузі в міжнародних програмах та проєктах, розвиток міжнародної науково-технічної та виробничої кооперації; модернізацію інфраструктури як фактор залучення зовнішніх інвестицій", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Нагадаємо, що головою Державного космічного агентства України з 25 лютого 2021 року є Володимир Тафтай.