Нардепи ухвалили постанову із засудженням білоруської влади через посадку літака і затримання Протасевича

Верховна Рада ухвалила постанову щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську, яким летів білоруський опозиційний блогер Роман Протасевич.

За документ проголосували 280 нардепів.

"Схвалення заяви буде яскравим проявом солідарності із державами-партнерами і підтримкою міжнародної спільноти щодо розслідування цього неприйнятного акту з відповідними наслідками щодо тих, хто його вчинив", - оголосив голова комітету з питань міжнародного співробітництва Олександр Мережко.

У заяві зазначено, що білоруська влада поставила під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу рейса "Афіни-Вільнюс", який під виглядом "мінування" примусово посадили в Білорусі, після чого затримали Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

"Верховна Рада України рішуче засуджує дії влади Республіки Білорусь щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair та затримання Романа Протасевича, що є черговим проявом наступу білоруської влади на політичну опозицію, на свободу слова і журналістську діяльність у Білорусі", - йдеться у тексті заяви.

Верховна Рада України закликає білоруську владу негайно звільнити Романа Протасевича і всіх політичних в’язнів, зупинити свавілля і тортури, до яких вдаються органи безпеки Білорусі щодо утримуваних під вартою громадян Білорусі, а також гарантувати повагу до прав людини відповідно до міжнародних зобов’язань.

Крім того, український парламент підтверджує цілковиту солідарність зі своїми міжнародними партнерами, передусім з держав-членів Європейського Союзу та США.

Верховна Рада України також повністю підтримує дії Уряду України, який з метою забезпечення безпеки цивільної авіації та суспільства одним з перших серед європейських держав запровадив заборону на виконання авіаційних перевезень між Україною та Республікою Білорусь з 26 травня 2021 року та посилив "повітряні санкції" щодо білоруських авіакомпаній з 28 травня 2021 року.

Заяву мають направити Організації Об’єднаних Націй, Європейській Комісії, Європейському Парламенту, Парламентській Асамблеї Ради Європи, Парламентській Асамблеї ОБСЄ, Парламентській Асамблеї НАТО.

Нагадаємо, що в аеропорту Мінська 23 травня затримали співзасновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Він перебував на борту літака Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Під час польоту пілоти запросили в Білорусі посадку через повідомлення про мінування.

Потім пасажирів відправили на повторний огляд, де Протасевича й затримали. Його звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

Пізніше виявилось, що затримали також його дівчину - громадянку Росії Софію Сапегу. Її звинувачують у тому, що вона нібито вела канал у Telegram, в якому публікують персональні дані білоруських силовиків.

І Сапега, і Протасевич дали "зізнавальні покази", відео з якими поширили в мережі.