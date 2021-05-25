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Дівчину Романа Протасевича заарештували на два місяці

Які злочини інкримінують Сапезі, наразі невідомо.

Дівчину Романа Протасевича заарештували на два місяці
Фото: sapega_sofia_ / Instagram

Дівчину затриманого співзасновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича Софію Сапегу заарештували на два місяці.

Про це повідомив її адвокат Олександр Філанович, передає "Бі-бі-сі".

За словами адвоката, сьогодні Сапегу допитали. Вона перебуває у статусі підозрюваної в скоєнні кримінального злочину. Якого - невідомо, оскільки з адвоката взяли підписку про нерозголошення.

Сапега знаходиться в СІЗО КДБ, а розслідуванням справи займається Головне слідче управління Слідчого комітету Білорусі.

Раніше сьогодні у МЗС РФ заявили, що громадянку Росії Софію Сапегу, затриману в Мінську разом із колишнім головним редактором телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем, підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом Білорусі.

"Білоруська сторона підтвердила факт затримання С. А. Сапеги на 72 години в зв’язку з підозрами щодо неї в скоєнні в період із серпня до вересня 2020 року злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі. Після закінчення трьох діб щодо неї буде ухвалене рішення про обрання запобіжного заходу або звільнення", – йшлося в повідомленні МЗС.

Матір Сапеги Анна Дудич повідомила, що звернулася до адміністрації президента Росії Володимира Путіна, МЗС Росії, посольства Росії в Білорусі та написала в інстаграмі речниці російського МЗС Марії Захаровій.

В аеропорту Мінська 23 травня затримали співзасновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту. Він був на літаку Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Під час польоту пілоти запросили в Білорусі посадку через повідомлення про мінування. Потім пасажирів відправили на повторний огляд, де Протасевича й затримали.

Пізніше виявилось, що затримали також його дівчину - громадянку Росії Софію Сапегу.

Вона навчається на магістратурі в Європейському гуманітарному університеті Вільнюса. Офіційний представник цього вишу Максим Мілта підтвердив, що Сапегу затримали.

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