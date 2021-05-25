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Білорусь закриває посольство у Канаді

Посольство в Оттаві припинить роботу з 1 вересня.

Білорусь закриває посольство у Канаді
Фото: Travelcalendar

Уряд Білорусі вирішив закрити своє посольство в Канаді. Воно припинить роботу з 1 вересня, йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті білоруського посольства в Канаді.

"Громадяни Білорусі, які проживають в Канаді, після закриття посольства зможуть звертатися за вчиненням консульських дій в Генеральне консульство Республіки Білорусь у місті Нью-Йорку, США", - йдеться у заяві, яку цитує "Європейська правда".

Посольство Білорусі в Канаді розташоване в Оттаві.

На початку квітня міністр закордонних справ Володимир Макей заявив, що Білорусь закриє посольства як мінімум "в декількох країнах світу".

За словами Макея, посольства будуть закриті "там, де ми бачимо, що протягом тривалого періоду їх робота не приносить потрібної зовнішньоекономічної віддачі".

Напередодні стало відомо, що Білорусь висилає з країни майже все латвійське посольство після того, як мер Риги Мартіньш Стакіс і міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич замінили державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий прапор, який під час масових протестів використовують противники режиму Олександра Лукашенка. Латвія відповіла симетрично.

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