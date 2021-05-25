Лукашенко перетворює Білорусь на Чечню
Лукашенко перетворює Білорусь на Чечню
​Лукашенко обмежив свободу преси та масових заходів у Білорусі
​Лукашенко обмежив свободу преси та масових заходів у Білорусі
Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»
Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»
Протасевич на відео розповів про своє місцеперебування та "співпрацю зі слідством"
Протасевич на відео розповів про своє місцеперебування та "співпрацю зі слідством"
Плацкартний квиток для Лукашенка
Плацкартний квиток для Лукашенка
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
В елітних селищах під Києвом розпочався аудит держдач, ЗМІ оприлюднили список "кандидатів на виселення"
В елітних селищах під Києвом розпочався аудит держдач, ЗМІ оприлюднили список "кандидатів на виселення"
У мережі з'явився фрагмент розмови білоруського диспетчера з пілотом Ryanair
У мережі з'явився фрагмент розмови білоруського диспетчера з пілотом Ryanair
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
ГоловнаСвіт

Міністр економіки Нідерландів взяв три місяці відпустки через емоційне вигорання

Уряд побажав Басу ван Вауту успішного відновлення.

Міністр економіки Нідерландів взяв три місяці відпустки через емоційне вигорання
Міністр економічних та кліматичних справ Нідерландів Бас ван Ваут
Фото: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/Twitter

Міністр економічних та кліматичних справ Нідерландів Бас ван Ваут упродовж трьох місяців не буде виконувати свої обов'язки через емоційне вигорання.

Про це повідомила пресслужба уряду Нідерландів.

Ваута на посаді замінить міністр закордонних справ Стеф Блок, а портфель Блока тимчасово перейде міністру іноземної торгівлі і співпраці з розвитку Сігріду Каагу. Також у цьому міністерстві буде створено посаду додаткового державного секретаря.

Уряд побажав ван’т Вауту успішного відновлення.

Нагадаємо, 20 січня Бас ван Ваут змінив Еріка Вібеса на посаді міністра економіки. Вібс подав у відставку тижнем раніше через свою відповідальність у справі про пільги. До цього вінбув державним секретарем з питань соціальних питань та зайнятості.

Ваут входив у топ-10 виборчого списку своєї партії, з якої він увійшов до парламенту у 2012 році. У минулому він був політичним помічником чинного прем’єра Марка Рютте.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також