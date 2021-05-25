Міністр економіки Нідерландів взяв три місяці відпустки через емоційне вигорання

Міністр економічних та кліматичних справ Нідерландів Бас ван Ваут упродовж трьох місяців не буде виконувати свої обов'язки через емоційне вигорання.

Про це повідомила пресслужба уряду Нідерландів.

Ваута на посаді замінить міністр закордонних справ Стеф Блок, а портфель Блока тимчасово перейде міністру іноземної торгівлі і співпраці з розвитку Сігріду Каагу. Також у цьому міністерстві буде створено посаду додаткового державного секретаря.

Уряд побажав ван’т Вауту успішного відновлення.

Нагадаємо, 20 січня Бас ван Ваут змінив Еріка Вібеса на посаді міністра економіки. Вібс подав у відставку тижнем раніше через свою відповідальність у справі про пільги. До цього вінбув державним секретарем з питань соціальних питань та зайнятості.

Ваут входив у топ-10 виборчого списку своєї партії, з якої він увійшов до парламенту у 2012 році. У минулому він був політичним помічником чинного прем’єра Марка Рютте.