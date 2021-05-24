ХАМАС заперечив причетність до "мінування" літака Ryanair

"Це зовсім не наші методи".

Палестинське угруповання ХАМАС спростувало заяви білоруських чиновників про причетність учасників руху до “замінування” літака Ryanаir, який посадили в аеропорту Мінська.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на спікера руху Фавзі Бархума.

“Це зовсім не наші методи, якісь підозрілі сторони роблять це, щоб демонізувати ХАМАС і перешкодити світовим симпатіями до палестинського народу і його законного опору”, - повідомив Бархум.

Раніше сьогодні директор Департаменту з авіації Міністерства транспорту і комунікацій Білорусі Артем Сікорський заявив, що літак Ryanаir, який посадили в аеропорту Мінська, "замінували солдати ХАМАС".

Сікорський розповів, що електронний лист надійшов англійською мовою з адреси служби ProtonMail з таким текстом: "Ми, солдати ХАМАС, вимагаємо, щоб Ізраїль припинив вогонь у секторі Газа. Ми вимагаємо, щоб Європейський Союз відмовився від підтримки Ізраїлю в цій війні. Відомо, що учасники Delphi Economic Forum повертаються додому рейсом Foxtrot Romeo 4978. У цей літак закладена бомба. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом".

Нагадаємо, 23 травня в Національному аеропорту Мінська посадили літак Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибух бомби на борту. За розпорядженням Олександра Лукашенка для супроводу літака в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Білоруська влада затримала двох пасажирів рейсу - журналіста Романа Протасевича, який входить до так званого "списку терористів", та його дівчину.