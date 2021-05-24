Затримання Протасевича: до Вільнюсу не долетіли 5 пасажирів Ryanair, - Reuters

З останньої інформації Ryanair випливає, що з грецької столиці вилетіли 126 пасажирів, а прибули до Литви - 121.

П'ятеро пасажирів на борту рейсу Ryanair, який був перехоплений білоруським військовим літаком і вимушений приземлитися в Мінську в неділю, не досягли кінцевого пункту призначення.

Про це заявив у понеділок начальник кримінальної поліції Литви, передає Reuters.

Речниця прем'єр-міністра Литви заявила, що з останньої інформації Ryanair випливає, що з грецької столиці вилетіли 126 пасажирів, а прибули до Литви - 121.

У попередніх коментарях литовських чиновників кількість пасажирів становила від 123 до 127, плюс екіпаж. Ніхто з чиновників не оприлюднив особи пасажирів, які залишились у Мінську.

"Ryanair тричі коригував заявлену кількість пасажирів до нас. Остання виправлення полягає в тому, що 126 пасажирів виїхали з Афін, а 121 приземлився у Вільнюсі. Сюди не входить екіпаж із шести осіб", - заявила речниця Раса Якілайтієне агентству Reuters.

Нагадаємо, 23 травня в Національному аеропорту Мінська посадили літак Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибух бомби на борту. За розпорядженням Олександра Лукашенка для супроводу літака в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Білоруська влада затримала двох пасажирів рейсу - журналіста Романа Протасевича, який входить до так званого "списку терористів", та його дівчину.