Лідерка М’янми вперше особисто постала перед судом після свого арешту

Повалена після військового перевороту 1 лютого у М’янмі 75-річна лідерка країни Аун Сан Су Чжи вперше особисто постала перед судом після свого арешту.

Адвокати заявили, що їм вдалося зустрітися з нею за приблизно 30 хвилин до слухання в спеціальній залі суду. Жінка, яку помістили під домашній арешт після перевороту, за їхніми словами, почувається добре.

Перше слухання у справі закінчилося тим, що суд призначив чергове засідання на 7 червня, передає Радіо Свобода.

Юристи заявили, що Аун Сан Су Чжи, яка отримала Нобелівську премію миру в 1991 році за зусилля з побудови демократії, «побажала людям міцного здоров’я» і зазначила, що її партія «Національна ліга за демократію» переживе будь-які спроби військової хунти розпустити її.

Серед більш ніж 4 тисяч затриманих після перевороту, Су Чжи звинувачують за низкою статей, зокрема про порушення закону про державну таємницю і підбурювання до заколоту.

Військові захопили владу в країні на початку року, заявивши про фальсифікації на виборах, на яких в листопаді перемогла партія Су Чжи. Тодішня виборча комісія заявляла про відсутність фальсифікацій.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, нова виборча комісія, призначена хунтою, заявила, що припинить діяльність «Національної ліги за демократію».

За даними правозахисників, військові вбили понад 800 людей на протестах у зв’язку з переворотом.

Міжнародні спостерігачі підтвердили чесність виборів у М'янмі.