​Радник Байдена пообіцяв Тихановській, що США і ЄС притягнуть Лукашенка до відповідальності

США вимагають негайного звільнення Протасевича, як і інших політв'язнів у Білорусі.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською і заявив, що Сполучені Штати в координації з ЄС та іншими союзниками і партнерами притягнуть режим Олександра Лукашенка до відповідальності.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Салліван засудив інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair і затримання співзасновника інформаційного порталу Nexta Романа Протасевича. Він заявив, що США вимагають його негайного звільнення, як і інших політв'язнів у Білорусі.

"Салліван заявив про рішучу підтримку Сполученими Штатами вимог білоруського народу щодо демократії, прав людини і основних свобод", а також наголосив на необхідності "проведення (в Білорусі, - ред.) вільних і справедливих виборів під наглядом ОБСЄ для врегулювання нинішньої кризи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 травня в Національному аеропорту Мінська посадили літак Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибух бомби на борту. За розпорядженням Лукашенка для супроводу літака в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Білоруська влада затримала двох пасажирів рейсу - журналіста Романа Протасевича, який входить до так званого списку терористів, та його дівчину.

Лідери Європейського Союзу та низки країн назвали ситуацію із затриманням пасажирського літака в Мінську абсолютно недопустимою і закликали запровадити нові санкції проти режиму Лукашенка.