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ICAO скликає термінове засідання через примусову посадку літака Ryanair в Білорусі

У засіданні візьмуть участь 36 дипломатичних представників Ради ICAO.

ICAO скликає термінове засідання через примусову посадку літака Ryanair в Білорусі
Фото: NEXTA

Міжнародна організації цивільної авіації (ICAO) 27 травня збереться на термінове засідання через примусову посадку у Мінську літака авіакомпанії Ryanair, на якому перебував колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич.

Про це йдеться у заяві організації, оприлюдненій у Twitter.

"Глава Ради ICAO призначив термінове засідання 36 дипломатичних представників Ради ICAO на 27 травня з приводу інциденту, який стався під час польоту авіакомпанії Ryanair FR4978 в повітряному просторі Білорусі 23 травня 2021 року", - повідомили в організації.

Раніше в ICAO заявили,що вимушена посадка літака Ryanair в Мінську суперечить Чиказькій конвенції.

Нагадаємо, вчора в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.

Україна назвала затримання засновника Nexta черговою атакою на свободу слова з боку білоруської влади.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

Лідери Європейського Союзу та низки країн назвали ситуацію із затриманням пасажирського літака в Мінську абсолютно недопустимою і закликали запровадити нові санкції проти режиму Лукашенка.

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