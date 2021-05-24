ICAO скликає термінове засідання через примусову посадку літака Ryanair в Білорусі

Міжнародна організації цивільної авіації (ICAO) 27 травня збереться на термінове засідання через примусову посадку у Мінську літака авіакомпанії Ryanair, на якому перебував колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич.

Про це йдеться у заяві організації, оприлюдненій у Twitter.

"Глава Ради ICAO призначив термінове засідання 36 дипломатичних представників Ради ICAO на 27 травня з приводу інциденту, який стався під час польоту авіакомпанії Ryanair FR4978 в повітряному просторі Білорусі 23 травня 2021 року", - повідомили в організації.

ICAO's Council President has called an urgent meeting of the 36 diplomatic representatives to the ICAO Council, on 27 May, on the incident involving Ryanair Flight FR4978 in Belarus airspace on 23 May 2021. We will post further updates as available. https://t.co/MDz6dKyDkn — ICAO (@icao) May 24, 2021

Раніше в ICAO заявили,що вимушена посадка літака Ryanair в Мінську суперечить Чиказькій конвенції.

Нагадаємо, вчора в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.

Україна назвала затримання засновника Nexta черговою атакою на свободу слова з боку білоруської влади.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

Лідери Європейського Союзу та низки країн назвали ситуацію із затриманням пасажирського літака в Мінську абсолютно недопустимою і закликали запровадити нові санкції проти режиму Лукашенка.