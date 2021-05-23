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Україна назвала затримання засновника Nexta черговою атакою на свободу слова з боку білоруської влади

Романа Протасевича сьогодні затримали у Мінську.

Україна назвала затримання засновника Nexta черговою атакою на свободу слова з боку білоруської влади
Роман Протасевич
Фото: Twitter.com

Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання у Мінську засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.

Речник МЗС Олег Ніколенко назвав затримання Протасевича черговою атакою на свободу слова з боку білоруської влади.

"Вчергове тривожні новини з Білорусі. Цього разу у Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно ґарантовані", - написав Ніколенко у твіттері.

Нагадаємо, сьогодні в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича після аварійної посадки літака з ним на борту в Мінську "операцією спецслужб". Вона звинуватила білоруську владу в зловживанні правилами повітряного сполучення заради захоплення її опонентів. Також Тихановська закликала Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) розслідувати факт події і вжити заходів аж до виключення Білорусі з ICAO.

Негайно звільнити захопленого у Мінську засновника Nexta закликав президент Литви Гітанас Науседа.

Як повідомляли, вчора в Білорусі заблокували друге за тиждень видання - спортивний сайт Sports.ru.

Одним із засновників Sports.ru є білорус Дмитро Навоша, який неодноразово критикував Олександра Лукашенка. У серпні 2020 року він створив Фонд солідарності і допомагав білорусам, які втратили роботу через участь в протестах.

Кілька днів тому він виступив у підтримку видання TUT.BY, закритого режимом Лукашенка 18 травня.

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