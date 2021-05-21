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Зеленський звільнив з наглядової ради "Укроборонпрому" Горбуліна та призначив Милованова

Зеленський призначив членами наглядової ради "Укроборонпрому" трьох осіб: Тимофія Милованова, Олександра Носова та Ростислава Шурму.

Зеленський звільнив з наглядової ради "Укроборонпрому" Горбуліна та призначив Милованова
Фото: Ксенія Тимошенко

Президент України Володимир Зеленський звільнив академіка Володимира Горбуліна з посади члена наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 

Відповідний указ №208/2021 оприлюднений на сайті голови держави.

“Припинити повноваження члена Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» В.Горбуліна”, - йдеться у документі.

Іншим указом №209/2021 Зеленський призначив членами Наглядової ради «Укроборонпрому» трьох осіб (за згодою): Тимофія Милованова, Олександра Носова та Ростислава Шурму.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, академіка Володимира Горбуліна обрали головою наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" в грудні 2020 року.

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