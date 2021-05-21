Його затримали «на гарячому»: під час фіксації колони військової техніки одного з підрозділів.

Контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність агента російських спецслужб. Він також у 2014-2016 роках був активним учасником НЗФ так званої «Луганської народної республіки».

Ворожого агента викрили на Хмельниччині. Він 2021 року переїхав туди до близьких родичів, після служби у 2014-2016 роках у бойовиків «ЛНР», інформує пресцентр СБУ.

Колишній бойовик діяв під кураторством відомого контррозвідці співробітника російських спецслужб. Агент збирав і передавав замовникам інформацію про військові обʼєкти у регіоні. Особливу увагу він приділяв військовим частинам, які задіяні в операції Об’єднаних сил.

Агента затримано «на гарячому» під час фотографування колони військової техніки одного з підрозділів ЗС України для передачі інформації російським спецслужбам.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України тривають невідкладні оперативні та слідчі дії.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, наприкінці квітня СБУ затримала агентів "спецслужби ЛНР", які готували теракт проти ЗСУ.