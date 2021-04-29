Зрадники збирали та передавали кураторам інформацію про українських військових.

Контррозвідка Служби безпеки затримала агентів "спецслужби ЛНР", які готували теракт проти Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

До викритої агентурної мережі входили громадяни України, які виконували завдання контрольованого РФ "МДБ ЛНР" у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Встановлено, що зловмисники готували терористичний акт у місці дислокації одного з підрозділів ЗСУ на території Луганської області. Вони планували отруєння військовослужбовців хімічною речовиною.

Крім того, зрадники збирали та передавали кураторам інформацію про українських військових.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі затриманим агентам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Співробітнику так званого "МДБ ЛНР" заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше СБУ викрила і затримала бойовика "ЛНР", який влаштувався на роботу в МВС.