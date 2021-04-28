Поліцейські Київщини затримали групу осіб, які під тиском намагалась схилити адвоката Ради адвокатів Київської області до "співпраці".

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що молодики залякували юриста, принижували, погрожували вбивством та імітували криваву розправу.

"Сьогодні управління карного розшуку Поліція Київської області та працівники Бучанського РУП, після проведеної слідчо-оперативної роботи, затримали групу осіб, які на замовлення обливали кров’ю, підкидали нутрощі, погрожували життю та ганьбили ім’я захисника, який відстоював одну зі сторін у судовій справі щодо розлучення", - розповів начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Він пояснив, що таким чином через два роки невдалих тяжб друга сторона процесу вдалась до "терору".

Після проведення обшуків зловмисникам повідомлено про підозру. Подальшу їх долю вирішить суд.

"Захисники і поліція зазвичай по різні сторони барикад у процесі, втім захист життя, прав і свобод громадян для правоохоронців - понад усе. Тим більше, коли мова йде про учасників кримінального або цивільного процесу. Адже захищена адвокатура - це невід'ємна частина демократичної правової держави", - наголосив Нєбитов.

Нагадаємо, раніше львівського адвоката затримали за підбурювання обвинуваченого до надання хабаря судді.