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Поліція затримала чоловіка, який вбив та розчленував свого знайомого

Затриманий у скоєному зізнався та повідомив де заховав голову вбитого.

Поліція затримала чоловіка, який вбив та розчленував свого знайомого
Фото: dsns.gov.ua

Поліція Києва знайшла та заттримала чоловіка, який вбив та розчленував свого знайомого.

Про це повідомила пресслужба Департаменту карного розшуку Нацполіції.

"Працівниками управління карного розшуку, слідчого управління, Голосіївського УП ГУНП у місті Києві спільно з Департаментом карного розшуку НПУ, за допомогою можливостей інших оперативних служб та за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури встановлено і затримано 30-річного уродженця одного із сіл Кагарлицький району Київської області, який вбив та розчленував свого знайомого", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося  раніше, сьогодні вранці у Голосіївському районі Києва було знайдено сумку із фрагментами людського тіла. Знахідку виявив місцевий мешканець.  В сумці була відсутня голова потерпілого.

Наразі затриманий у скоєному зізнався та повідомив де заховав голову.

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що протягом семи годин правоохоронці встановили та виявили підодзрюваного.

"Нам відомо, що це – місцевий мешканець, 1990 року народження, який був знайомий із потерпілим, 1986 року народження. Попередньо ми з’ясували, що напередодні вони розпивали спиртні напої та між ними виник конфлікт. У результаті 30-річний чоловік схопив ніж, кілька разів вдарив ним по тулубу опонента. Далі, аби приховати сліди злочину, зловмисник розчленував тіло та фрагменти склав у сумку, яку вивіз у безлюдне місце в районі провулка Моторний. Ми затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - зазначив Крищенко.

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