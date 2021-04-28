Поліція затримала чоловіка, який вбив та розчленував свого знайомого

Поліція Києва знайшла та заттримала чоловіка, який вбив та розчленував свого знайомого.

Про це повідомила пресслужба Департаменту карного розшуку Нацполіції.

"Працівниками управління карного розшуку, слідчого управління, Голосіївського УП ГУНП у місті Києві спільно з Департаментом карного розшуку НПУ, за допомогою можливостей інших оперативних служб та за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури встановлено і затримано 30-річного уродженця одного із сіл Кагарлицький району Київської області, який вбив та розчленував свого знайомого", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, сьогодні вранці у Голосіївському районі Києва було знайдено сумку із фрагментами людського тіла. Знахідку виявив місцевий мешканець. В сумці була відсутня голова потерпілого.

Наразі затриманий у скоєному зізнався та повідомив де заховав голову.

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що протягом семи годин правоохоронці встановили та виявили підодзрюваного.

"Нам відомо, що це – місцевий мешканець, 1990 року народження, який був знайомий із потерпілим, 1986 року народження. Попередньо ми з’ясували, що напередодні вони розпивали спиртні напої та між ними виник конфлікт. У результаті 30-річний чоловік схопив ніж, кілька разів вдарив ним по тулубу опонента. Далі, аби приховати сліди злочину, зловмисник розчленував тіло та фрагменти склав у сумку, яку вивіз у безлюдне місце в районі провулка Моторний. Ми затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - зазначив Крищенко.