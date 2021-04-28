Чотири корисні речі, які треба купити після народження дитини

Ми підготували список речей, які потрібно купувати одразу після народження дитини. Звісно, всі перелічувані предмети мають одну спільну мету — покращити комфорт батьків та створити нормальні умови для дитини. Деякі речі можна купувати заздалегідь, якщо ви не піддаєтеся забобонам.

Наприклад, набір для обрізання нігтів або зволожувач повітря. А ось підгузки краще купувати вже після народження, коли ви будете точно знати розмір. Так у лінійках Pampers представлено декілька розмірів, які визначаються віковими особливостями.

Дитяче ліжечко

Сьогодні виробники пропонують безліч варіантів, що значно відрізняються один від одного. Це може бути класична модель, автоматична люлька або кругле ліжко. Останній варіант можна брати «на виріст». Завдяки його конструкції розміри можна збільшувати, переставляючи різні елементи.

До речі, буде не зайвим купувати велике сімейне ліжко. Так батьки можуть забирати дитину до себе та не хвилюватися про вільне місце.

Пеленальний столик

Максимально зручний предмет для дитини та батьків. Перші лежать рівно на спині, що позитивно впливає на їхній хребет. А матері не доводиться дуже низько нахилятись, коли вона проводить щоденні справи. Якщо місця небагато, можна купити столик з комодом або окремі дошки, що влаштовуються на поверхні.

Автокрісло

Якщо ви часто користуєтеся авто, то краще одразу подумати про це. Адже після у терміновій ситуації може бути незручно. Часто на цьому можна зекономити, купивши коляску зі змінними блоками. Один з них завжди можна використовувати як крісло у машині.

Ванночка і термометр

У перші дні життя дитини особливо важливо підтримувати певну температуру повітря. Тому для зручності можна купувати термометр, що буде точніше визначати це. Також буде комфортніше використовувати невеличку ванночку для малюка, а не велику спільну. Її можна взяти із собою на дачу, легко переставляти з місця на місце та не гнути спину.