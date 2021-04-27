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Одесит погрожував лікарям стартовим пістолетом через плач доньки у стоматології

Чоловіка відправили під домашній арешт.

Одесит погрожував лікарям стартовим пістолетом через плач доньки у стоматології
Фото: od.npu.gov.ua

Одеські поліцейські притягують до відповідальності 34-річного місцевого жителя, який привів у стоматологічну поліклініку свою п'ятирічну доньку і почачав погрожувати лікарям, коли дитина заплакала.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"На плач дитини батько відреагував агресією. Він розпочав із медпрацівниками конфлікт, у розпал якого приклав до скроні одного з них стартовий пістолет і пригрозив розправою", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронц відреагували на виклик лікарів і затримали зловмисника та вилучили у нього пістолет.

"Слідчі оголосили правопорушнику підозру за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За вчинення хуліганства чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - розповів начальник відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Сергій Волков.

Нагадаємо, 11 березня правоохорнці закінчили досудове розслідування та скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо 29-річної стоматологині з міста Рівне, яка била дітей.

9 лютого місцева прокуратура повідомила про відкриття за ст. 140 КК кримінального провадження щодо неналежного виконання лікаркою професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. У повідомленні йшлося про те, що з відповідною заявою до поліції звернулася мешканка міста. За словами жінки, 4 лютого лікарка неналежно виконала свої професійні обов'язки, чим спричинила гнійне ураження ротової порожнини її шестирічній доньці.

На запит народної депутатки Яни Зінкевич у МОЗ повідомили, що стоматологиня з Рівного Інна Кравчук, якій повідомили підозру, не мала дозволу на практику за спеціальністю дитяча стоматологія.

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