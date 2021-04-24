Чоловіка, який сокирою розгромив каси та полиці АТБ у Маріуполі, арештували без права застави

Приморський районний суд обрав запобіжний захід підозрюваному, який із сокирою увірвався до супермаркету АТБ в Маріуполі та розтрощив вітрини. Його заарештовано на два місяці без права внесення застави.

Про це інформує пресслужба поліції Донецької області.

22 квітня поліцейські затримали чоловіка, який вчинив хуліганські дії у магазині Маріуполя. Крім того, за місцем мешкання зловмисника поліція вилучила зброю та наркотики.

За фактом правопорушень, вчинених підозрюваним, було розпочато відразу декілька кримінальних проваджень: за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, що може загрожувати фігуранту, - до семи років позбавлення волі.

Як повідомляли, інцидент стався у супермаркеті АТБ на проспекті Нахімова в Маріуполі. Чоловік нібито був обурений тим, що хтось у магазині вдарив його дружину через відсутність маски.