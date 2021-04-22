Слідчі дії в будівлі відбуваються у справі "Центренерго".

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Співробітники Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки провели обшуки в бізнес-центрі "Міленіум", в якому розташовано офіс олігарха Ігоря Коломойського.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Обшук почався о 20:30. Він проходить у справі "Центренерго". Співробітникам СБУ допомагають проводити обшук оперативники Служби зовнішньої розвідки.

Як повідомлялося, в середині березня "Центренерго" заявило, що держшахти на початку 2021 року не відвантажували вугілля на підприємство за прямими договорами. Натомість вугілля постачалося через приватну компанію "Укрвуглезбагачення груп", яка не розрахувалася з держшахтами за паливо.

На початку квітня група журналістів проєкту Bihus.Info оприлюднила розслідування, у якому компанія "Укрвуглезбагачення груп” пов’язується з оточенням олігарха Ігоря Коломойського.