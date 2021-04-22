Судді Саніну з ОАСК призначили заставу 227 тисяч гривень

Він фігурує у справі про "плівки Вовка" .

Вищий антикорупційний суд у четвер, 22 квітня, обрав запобіжний захід судді Окружного адміністративного суду Києва Борису Саніну.

Про це повідомила пресслужба ВАКС та громадська організація "Центр протидії корупції".

Санін є фігурантом кримінальної справи про спробу захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі. В ній же фігурує голова ОАСК Павло Вовк, колишній керівник Державної судової адміністрації Зиновій Холоднюк і ще кілька суддів та адвокатів.

Про обрання запобіжного заходу Саніну просила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Суддя ВАКС задовольнив це клопотання частково - судді призначили заставу в розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. На сьогодні це 227 тис. гривень.

На підозрюваного також поклали додаткові обов’язки: прибувати до прокурорів, слідчого судді, суду за першою вимогою; повідомляти прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із особами, зазначеними в ухвалі.

Строк дії обов’язків – до 22 червня 2021 року.

До підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, якщо він не виконуватиме покладені на нього обов’язки.

Нагадаємо, що Санін відомий як "суддя, що заборонив Майдан".

30 листопада 2013 року, у день розгону студентського Майдану, Богдан Санін у відповідь на позов Київдержміськадміністрації прийняв рішення заборонити масові акції у центрі Києва з 1 грудня по 7 січня 2014 року. Це рішення стало формальним виправданням для декількох спроб штурму Майдану.

У квітні 2014 року рішення Саніна скасував Вищий адміністративний суд, але, попри це, Вища рада правосуддя відмовилася його звільнити.

Зараз Санін працює в ОАСК суддею-спікером.