Безпілотник, сигарети та інші предмети вилучили.

Прикордонники Чопського загону в ніч на 20 квітня затримали малий літальний апарат, яким контрабандисти планували перемістити партію сигарет до Словаччини.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“У районі населеного пункту Сторожниця Ужгородського району прикордонники виявили двох осіб, які намагалися запустити дрон з прикріпленими до нього тютюновими виробами. Також неподалік виявили пульт дистанційного управління безпілотником та ноутбук”, - йдеться у повідомленні.

Пізніше було знайдено легковий автомобіль BMW, який стояв у кущах на відстані кількох сотень метрів від місця виявлення дрона.

На місце події викликали співробітників Нацполіції. Безпілотник, сигарети та інші предмети вилучили. Чоловіків, які здійснювали запуск літального апарата, запросили до районного відділку поліції для отримання пояснень та складання адміністративно-процесуальних документів.

Нагадаємо, 19 квітня у міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Харків», прикордонники виявили громадянина Туреччини, 1974 року народження, який перебував в міжнародному розшуку.