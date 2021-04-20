Померла фігурантка справи Труханова: розголошений діагноз, зірвані дебати та що буде з провадженням далі

У січні АП ВАКСу виділила в окреме провадження матеріали про купівлю “Краяну” стосовно Богданової за станом здоров'я. Проте 10 березня обвинувачена померла через тяжке захворювання. Як повідомив прокурор, 14 березня у телефонному режимі дочка Богданової не заперечувала про закриття справи й не вимагала реабілітації померлої. Проте її захисник повідомив прокурору, що він проти закриття. Це питання мають вирішити 12 травня.

4 липня 2019 року Малиновський райсуд Одеси виправдав всіх обвинувачених через нібито відсутність та недоведеність складу злочину в їх діях. САП оскаржила вирок та вимагала його скасування та направлення справи на новий розгляд, відтак за провадження взялась Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

За версією слідства, саме Богданова оцінила майно адмінприміщень збанкрутілого заводу “Краян” в 185 мільйонів гривень, а тому вдвічі завищила вартість у порівнянні з ринковою ціною.

Труханова та ще сімох фігурантів обвинувачують в заволодінні 92 мільйонами гривень шляхом купівлі заводу-банкроту “Краян” за завідомо вдвічі завищеною вартістю. Їх вважають виконавцями корупційної схеми афери. У організації та пособництві також обвинувачують ще чотирьох колишніх топ-чиновників Одещини.

Одну із гучних справ міського голови Одеси Геннадія Труханова щодо заволодіння 92 мільйонами гривень з бюджету міста можуть закрити через смерть обвинуваченої експертки з оцінки майна Галини Богданової.

"Адвокати могли затягувати розгляд справи в апеляції через хворобу фігурантки

Ще 17 лютого 2019 року в АП ВАКСу обвинувачeна Богданова відмовилась від трьох своїх захисників, які допомогли їй отримати виправдувальний вирок в одeському суді. Адвокатів замінили на Дмитра Щербаня, котрий звернувся до Верховного суду зі скаргою на ухвалу АП ВАКСу, аби поновити строк на апеляційне оскарження виправдувального вироку Малиновського суду Одеси. Він не погодився з вироком у частині неправильності мотивів і процесуальних підстав виправдання своєї підзахисної. Подане клопотання мотивував тим, що одеський суд не вручив копію вироку Богдановій. Утім, захисник у скарзі не навів причин, з яких обвинувачена не отримала копії вироку. Верховний Суд погодився з висновком АП ВАКСу про те, що наведені захисником Щербанем причини пропуску строку на апеляційне оскарження не є поважними. І відмовив адвокату у поновленні строку, що затягнуло б розгляд.

Фото: Катерина Петренко Перша на лаві обвинувачених - оцінщиця майна Галина Богданова

Неодноразово судові засідання по справі в апеляційній інстанції відкладали через хворобу Богданової, проте адвокати не надавали документів на підтвердження, що вона потребує стаціонарного лікування.

Окрім того, 6 квітня 2020 року суддя на прохання захисту оголосив тривалу перерву через карантин. Тоді до суду не з’явились четверо адвокатів та четверо обвинувачених, зокрема оцінщиця Галина Богданова та депутати Одеської міськради Василь Шкрябай, Олексій Спектор та Володимир Радіонов. Оскільки фігуранти навіть не повідомили про причини неявки, прокурор клопотав оштрафувати їх, бо неявка унеможливлювала розгляд апеляційних скарг. Натомість, адвокати ще до карантину неодноразово хотіли отримати у справі тривалу перерву і затягували розгляд апеляційних скарг по суті. Водночас, захисник Лисенко намагався унеможливити розгляд скарг прокуратури саме цим судом, домагаючись його визнання неконституційним».

Між іншим, 10 вересня Богданова пропустила засідання, оскільки перебувала «під крапельницями на стаціонарі». 1 жовтня справу також не розглядали, бо обвинувачена була на стаціонарному лікуванні. Оскільки злочин тяжкий, справу неможливо розглядати без явки всіх фігурантів.

Дебати в апеляції неодноразово зривались через неявку оцінщиці майна, адвокат розголосив діагноз

У грудні дебати зірвалися також через неявку Богданової. Прокурор тоді вперше клопотав про привід фігурантки. Адвокат Щербань, окрім листка непрацездатності, не надав суду жодних доказів на підтвердження тяжкості її хвороби. Суд прохав документи, які засвідчили б: її хвороба настільки тяжка, що вона не може з'явитись в судове засідання. Щоправда, Щербань ще в червні надав суду довідку з діагнозом. Тому сумнівів у тяжкості хвороби, на його думку, бути не могло.

Між іншим, під час розгляду в АП ВАКСу захист сам розголосив у відкритому засіданні діагноз Богданової. Проте це не завадило адвокату Сергію Лисенку у претензійній формі висловитись на адресу судді, який повторив діагноз. З етичних міркувань та без дозволу Богданової почуту у відкритому засіданні інформацію, що становить її лікарську таємницю, журналісти не розголошували.

Фото: Катерина Петренко Галина Богданова

25 листопада дебати теж зірвались через відсутність Богданової. У листку непрацездатності йшлося лише про амбулаторне лікування. У захисту тяжкість її хвороби не викликало сумніву, проте доказів на підтвердження цього вкотре не було. Адвокати пояснювали неявку раптовим погіршенням стану. На думку апеляційного судді Віктора Панкулича, характер неявок вказував на те, що обвинувачена могла не з‘являтись до суду дуже довго. Тому і перевіряли тяжкість хвороби, а згодом виокремили справу в окреме провадження.

Окрім того, адвокат обіцяв згодом надати особливу довідку, де буде Богдановій, за його словами, "ймовірно не рекомендовано відвідувати судові засідання через можливість стресу”. Прокурор Мусіяка наголошував, що хвороба - не індульгенція від участі в судових засіданнях, а лікування було амбулаторне, тому вона могла б бути присутня в суді. Прохання про привід підштовхнули до грубості в бік САП з боку адвокатів та обвинувачених Обвинувачений директор фіктивної фірми Петро Загодіренко назвав прокурора «неморальним» і дозволив собі заявити, що така його позиція, мовляв, «свідчить про відсутність принципів у працівників НАБУ і САП».

Фото: Катерина Петренко Прокурор САП Валентин Мусіяка

«Спрогнозувати стан здоров‘я не можна, а привести привід - негуманно і не-по людськи. Тим паче, лікарні обмежують лікування на стаціонарі через пандемію коронавірусу», – висловився адвокат Тарас Пошиванюк.

Натомість, адвокат Сергій Лисенко клопотав про розгляд у закритому режимі через оголошення діагнозу і звинувачував в цьому суддів, попри те, що розголосив вперше діагноз Богданової саме його колега-адвокат за наявності преси та прямої трансляції.

«Це найтяжче захворювання, яке на цей час можна було придумати», – виступив адвокат В’ячеслав Вінчковський. Тоді колегія суддів визначила причини неявки Богданової неповажними, бо не було документів щодо тяжкості захворювання, а лише промов захисників недостатньо.

Варто також зазначити, що адвокат Михайло Коротюк заявляв: прокурор мав би думати про стан здоров’я Богданової, коли пред'являв їй обвинувачення у тяжкому злочині. Водночас цей же адвокат повідомив: Богданова була єдиною з фігурантів, яку після повідомлення про підозру не затримали детективи НАБУ через стан здоров’я.

Нагадаємо, 11 лютого 2021 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного скасувала виправдувальний вирок міському голові Одеси Геннадію Труханову у справі заводу-банкрута “Краян” і направила її на новий розгляд до Вищого антикорупційного суду, бо окремі висновки суду першої інстанції не відповідають фактичним обставинам справи і навіть суперечать один одному. Також судді побачили, що є істотні порушення вимог кримінального процесуального закону.

Окрім Труханова, у заволодінні 92 мільйонів гривень з міської казни шляхом будівлі заводу за завідома вдвічі завищеною вартістю обвинувачують ще 7 осіб: його заступника Павла Вугельмана, голову профільної комісії міськради Василя Шкрябая, керівника департаменту комунальної власності міськради Олексія Спектора, його заступника Володимира Радіонова, а також директора ТОВ “Девелопмент Еліт” Петра Загодіренка та оцінювачку вартості майна Галину Богданову. Підсудні свою вину заперечують досі.

У березі за справу Труханова заново взявся Вищий антикорупційний суд.