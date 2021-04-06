САП скерувала до суду обвинувачення ще трьом фігурантам "справи Краяну"

Загальна кількість осіб, яких притягують до кримінальної відповідальності, зросла до 11 осіб.

Детективи Національного антикорупційного бюро закінчили розслідування стосовно ще трьох учасників схеми заволодіння 92 млн грн місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель заводу "Краян".

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

6 квітня прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували обвинувальні акти до суду. Зазначається, що дії цих осіб кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

" Йдеться про: фізичну особу, яка здійснювала фактичний контроль схеми з участю продавця будівлі ТОВ «Девелопмент Еліт»; двох фізичних осіб, які координували взаємодією учасників схеми. Ще одна фізична особа (представниця групи, яка має вплив на низку посадовців Одеської міської ради) перебуває у розшуку. Стосовно цієї особи матеріали виділили в окреме провадження, здійснюється спецрозслідування", - пояснили в НАБУ.

Таким чином загальна кількість осіб, яких притягують до кримінальної відповідальності у справі заводу "Краян" зросла до 11 осіб. Серед них - Одеський міський голова та його заступник, депутат Одеської міської ради, керівник та заступник керівника Департаменту комунальної власності Одеської міської ради, адвокат та п’ятеро фізичних осіб.

Нагадаємо, Одеський міський голова Геннадій Труханов та інші особи обвинувачувались у заволодінні 92 млн грн бюджетних коштів внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною. Справа розглядалась в Малиновському районному суді міста Одеса з жовтня 2018 року.

4 липня 2019 Малиновський суд оголосив виправдувальний вирок Труханову та іншим особам. 31 липня САП подала апеляційну скаргу на цей виправдувальний вирок.

11 лютого 2021 Антикорупційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок Труханову у справі "Краяну".