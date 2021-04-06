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На блокпосту в Луганській області помер поліцейський з Київщини

За інформацією джерел в МВС, у чоловіка стався серцевий напад.

Фото: facebook.com/UA.National.Police
У вівторок, 6 квітня, в Луганській області помер поліцейський з Київщини.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що 34-річний інспектор батальйону особливого призначення "Миротворець" Денис Миронов раптово помер під час несення служби на блок-посту на околиці міста Сватове.

"Старший лейтенант Миронов Денис був відповідальним працівником, його поважали співробітники та керівництво. Колеги Дениса пам'ятають його доброю людиною, завжди уважним, надійним другом та напарником. Висловлюємо співчуття родині. Світла пам'ять", - йдеться у повідомленні.

За даними джерел "Української правди" в МВС, поліцейський помер в результаті серцевого нападу.

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