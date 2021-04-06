Кравчук ініціює екстрене позачергове засідання ТКГ

З моменту останнього засідання окупанти вбили трьох військових, поранили ще п'ятьох людей, зокрема і цивільного.

Українська сторона Тристоронньої контактної групи щодо війни на сході ініціює позачергове засідання у зв'язку з грубим порушення режиму тиші.

З моменту минулого засідання 30 березня внаслідок обстрілу окупантів було поранено мирного мешканця Красногорівки, убито трьох військових ЗСУ, ще чотири отримали травми і поранення. Про це повідомили на каналі української делегації в ТКГ у Telegram.

"Ці грубі порушення режиму припинення вогню на тлі безпрецедентного посилення угрупування військ Російської Федерації поблизу державного кордону України і войовничої риторики представників тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей України викликають глибоку стурбованість у політичного керівництва України та міжнародних партнерів", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим глава Української делегації Леонід Кравчук звернувся до керівництва ОБСЄ підтримати ініціативу України про скликання екстреної зустрічі Тристоронньої контактної групи для обговорення питань щодо негайного вжиття рішучих заходів з відновлення режиму припинення вогню і повернення до суворого виконання домовленостей.

Дату засідання поки не оголошують. Згідно з планом, наступне засідання мало відбутися 14 квітня, на ньому мали розглядати перемир'я на Великдень.

Нагадаємо, що на минулому засіданні Україна пропонувала встановити новий режим припинення вогню з 1 квітня, але домовитися з окупантами не вийшло.

Кравчук пояснив, що домовитися про припинення вогню не вдалося через позицію Росії: "Вона вчора заявила словами Гризлова, що не хоче повертатися до режиму тиші. Якщо вона заявить, що вона не хоче повертатися і до проведення нормандської зустрічі, тоді виникає запитання: а чого ж врешті-решт Росія хоче? Висновок буде один - війни".

Серйозне занепокоєння діями Росії на кордонах з Україною та на сході нашої держави висловив і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він подзвонив з цього приводу Володимиру Зеленському.