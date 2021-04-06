Починаючи з 2016 року, спроби попередніх кандидаток були невдалими.

Уперше з 2016 року відбір на кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій Збройних сил України змогла пройти жінка.

Фото: facebook.com/trainingcentreuasof

Про це інформує пресслужба Навчально-тренувального центру.

"Починаючи з 2016 року були спроби кандидаток із середовища "спеціального призначення" і "великої армії" пройти відбір на кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій ЗС України. Незалежно від статі, щоб досягнути цієї мети, курсант має знайти в собі сили і з’єднати всеціло дух, інтелект і фізичну вправність", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/trainingcentreuasof

Фото: facebook.com/trainingcentreuasof

"До сьогодні виклик здолати виснажливий двотижневий відбір ставав непереборним, але хіба що для м’язів… Цей приклад жіночої нескореності остаточно утвердив рівні можливості для тих, хто готовий "опанувати всі стихії, стати вістрям кожної з них", - додали в центрі.

Як повідомляли, у Збройних силах України на посадах командирів взводів служать 109 жінок. Загалом в українській армії служать і працюють близько 57 тисяч військовослужбовців-жінок і цивільних.