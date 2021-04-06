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Суд визнав протиправним визнання регіональною російську мову в Запорізькій області

Статус регіональної ця мова мала з 2012 року. 

Суд визнав протиправним визнання регіональною російську мову в Запорізькій області
Фото: slovoidilo

Запорізький окружний адміністративний суд скасував рішення про визнання російської мови регіональною на території області.

Відповідне рішення було ухвалено ще 24 березня, воно набуде законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, тобто з 23.04.2021 року. Про це у Facebook повідомив мовний омбудсман Тарас Кремінь.

На сайті Запорізької облради повідомили, що на сесіях і на робочих засіданнях постійних депутатських комісій, при листуванні депутатами і співробітниками ради використовується тільки українська мова. 

"При цьому громадяни, які звертаються до органів місцевого самоврядування, в тому числі, до Запорізької обласної ради, не відчувають дискримінації", - повідомила голова Запорізької обласної ради Олена Жук. 

Вона додала, що на всіх комунікативних майданчиках серед жителів Запорізької області спостерігається тенденція до використання саме української мови.

Рішення про визнання російської мови регіональною в Запорізькій області було ухвалено місцевою радою ще в 2012 році. 

Нагадаємо, що у грудні 2020 Одеський окружний адміністративний суд скасував регіональну мову в Одеській області. Там цей статус російська також отримала в 2012 році.

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