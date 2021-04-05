Росія перекидає в Крим псковських десантників, які 2014-го воювали на Донбасі, - CIT

Також CIT підтвердила перекидання інших російських військ до українських кордонів.

Росія перекидає в окупований Крим 76-ту гвардійську десантно-штурмову дивізію зі Пскова, яка у 2014 році воювала на Донбасі.

Про це пише група журналістів-розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT).

4 квітня в TikTok було опубліковано відео, де видно залізничну платформу із самохідною артилерійською установкою "Нона-С", яка перебуває на озброєнні повітряно-десантних військ РФ.

Перевіривши номер платформи за допомогою сервісу gdevagon, розслідувачі встановили, що вона слідує зі станції Черех у Псковській області на станцію "Сімферополь-вантажний". Як вантажовідправник і вантажоодержувач вказана військова частина 07264 - 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія, бійці якої відомі як "псковські десантники".

Фото: citeam-ru.medium.com

104-й гвардійський десантно-штурмової полк, що входить до складу цієї дивізії, дислокується якраз в селищі Черех, звідки і відправився ешелон, який потрапив на відео.

76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія відома тим, що брала безпосередню участь у війні в Чечні, а також на Донбасі. Псковські ЗМІ писали кілька разів про появу на кладовищах багатьох свіжих могил російських військових, які загинули на Донбасі в кінці літа 2014 року.

"Перекидання однієї з найбільш боєздатних російських частин виглядає цілком логічно і в тому разі, якщо нарощування російського угруповання проводиться для залякування української влади", - зазначають у CIT.

Також CIT підтвердила перекидання і інших частин до українських кордонів. Зокрема, 74-ї гвардійської мотострілецької бригади з Кемеровської області в Воронезьку (близько Харкова).

Нагадаємо, що з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.