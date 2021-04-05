Росія накопичує безпрецедентну військову могутність в Арктиці та тестує там новітнє озброєння. Експерти з питань озброєння непокояться однією російською "супер-зброєю" –"Посейдон 2М39 Torpedo".
Це безпілотний підводний апарат з ядерним устаткуванням. Розробка торпеди форсується президентом РФ Володимиром Путіним, який вимагає нових здобутків у тестуванні від міністра оборони Сергія Шойгу, пише CNN.
Ця безпілотна торпеда працює на атомному реакторі та призначена для доставки боєголовок.
Норвезький віцеадмірал Нілс Андреас Стенсеннес у коментарі зазначив, що його агентство оцінює "Посейдон" як "частину нового типу ядерної стримувальної зброї. Він знаходиться на етапі тестування. Але це стратегічна система, і вона спрямована на цілі ... і може виходити далеко за межі регіону, де вона тестується зараз".
Зображення з супутника, які CNN отримали за допомогою космічної технології компанії Maxar, свідчать про накопичення російських військових баз та обладнання на береговій лінії, а також про наявність підземних сховищ, ймовірно, призначених для "Посейдону" та іншої високотехнологічної зброї.
"Російське обладнання включає в себе бомбардувальники та мережі MIG31BM, а також нові радарні системи, близькі до узбережжя Аляски", – пише CNN.
Працівник Державного департаменту США прокоментував, що "явно є військовий виклик від росіян у Арктиці".
"Це має наслідки для США та їхніх союзників, не в останню чергу через те, що це створює здатність до силового проєкту аж до Північної Атлантики", - сказав він.
Зображення з супутника показують повільне та методичне зміцнення аеродромів у декількох місцях уздовж російського узбережжя.
Американські чиновники непокояться, що озброєння може використовуватися для встановлення фактичного контролю над тими областями Арктики, які невздовзі вивільняться від криги, а поки нікому не належать.
"Росія відновлює радянські аеродроми і радіолокаційне устаткування, конструює нові порти та пошуково-рятувальні центри, а також розбудовує свій флот атомних криголамів", - заявив спікер Пентагону Томас Кемпбелл.
Нагадаємо, згідно з міжнародним правом, Північний полюс і прилеглий до нього регіон Північного Льодовитого океану зараз не належить жодній країні. П'ять оточуючих цей регіон арктичних країн, Росія, Канада, Норвегія, Данія (через Гренландію) і США володіють правами на 370-кілометрову виключно економічну зону біля своїх берегів, а територія за нею знаходиться у віданні агентства ООН International Seabed Authority.