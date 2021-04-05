У НАТО нагадали про цінність України як партнера з розширених можливостей

Наша держава стала першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування Альянсу.

На офіційній Twitter-сторінці Командування землі союзників НАТО нагадали про те, що Україна є першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування Альянсу.

"Україна є цінним партнером Альянсу як один з шести наших партнерів із розширених можливостей, і в даний час в штабі LANDCOM працює один український офіцер", – йдеться у повідомленні.

DID YOU KNOW that Ukraine is the first partner nation to take part in the @NATO Response Force?



🇺🇦 Ukraine is a valued partner of the Alliance & one of our six Enhanced Opportunity Partners. #LANDCOM currently has one Ukrainian officer serving in our headquarters. #WeAreNATO pic.twitter.com/rJlPpunwhn — NATO Allied Land Command (@LANDCMD) April 5, 2021

Заява була опублікована на тлі стягнення Росією військ до українських кордонів.

Нагадаємо, що начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді повідомив про додаткове розгортання російських сил біля кордону.

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що Росія готова до широкомасштабних провокацій, зокрема до наступу вглиб території України.

Міністр оборони США запевнив, що Сполучені Штати не залишать Україну наодинці у разі ескалації російської агресії.

Крім того, посли країн НАТО провели нараду у зв'язку з нарощуванням Росією військ біля українських кордонів. Вони також обговорювали нещодавню ескалацію в зоні бойових дій на сході України.

Минулої п'ятниці президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах.

Докладніше про те, що відбувається на російських кордонах зараз і чим це може загрожувати Україні читайте в матеріалі LB.ua "Якщо завтра – війна?".

У понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель обговорив з головою українського МЗС Дмитром Кулебою російську військову активність на кордонах із Україною. Він запевнив Україну в підтримці з боку ЄС на тлі російської військової активності.

У Кремлі тим часом заявили, що РФ не є загрозою Україні, попри перекидання військ до українських кордонів.