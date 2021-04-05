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Вйосу Османі обрано президенткою Косова

За еї проголосував 71 зі 120 членів парламенту. 

Вйосу Османі обрано президенткою Косова
Vjosa Osmani
Фото: ATV Live

Парламент Косова обрав професорку права і представницю правлячої партії "Самовизначення" Вйосу Османі президенткою.

За неї проголосував 71 член парламенту зі 120, пише Reuters. Вона на правах в.о. президента правила країною з листопада минулого року, після відставки президента Хашима Тачі на тлі розслідування про військові злочини в Гаазі. 

У лютому до влади прийшов новий уряд прем'єр-міністра Албьіна Курті, глави "Самовизначення". 

Опозиційні партії та представники громадянського суспільства розкритикували її призначення, адже тепер у Косові і президент, і спікер парламенту, і прем'єр-міністр є представниками однієї партії, що небажано у країні з киткою демократією. 

У своїй промові Османі закликала до діалогу с Сербією, але сказала, що Белград спочатку "повинен вибачитися та притягти до відповідальності винних у військових злочинах, вичнених протягом війним 1998-99 років". 

Нагадаємо, що Кашим Тачі 6 листопада заявив на спеціальній пресконференції, що дотримується обіцянки і йде у відставку після винесення йому звинувачень.

У липні він відвідав перше судове засідання в Гаазі. Політик постав перед спецтрибуналом з розслідування воєнних злочинів у Косові, у скоєнні яких у період війни за незалежність краю від Сербії в 1998-1999 роках він підозрюється.

У кінці червня прокуратура спецтрибуналу звинуватила Тачі і ще вісьмох представників колишньої Визвольної армії Косова (ВАК) у скоєнні жорстоких злочинів, у результаті яких постраждали сотні косовських албанців, сербів, ромів і представників інших національностей, а також політичних опонентів зазначених осіб.

До того ж президент Тачі та інші підозрювані "несуть кримінальну відповідальність за близько 100 вбивств", стверджувалося в заяві прокуратури. Спецтрибунал керується косовським законодавством, але працюють у ньому міжнародні судді і прокурори.

14 лютого у Косові пройшли треті за останні три роки парламентські вибори. Перемогла партія лівих націоналістів "Самовизначення" – її представники отримали 55 місць у парламенті. 

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