Україна і Катар у межах візиту Зеленського уклали більше 10 двосторонніх угод

Фото: Офіс президента Підписання угод між Україною і Катаром

У межах візиту української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським до Катару країни уклали більше 10 двосторонніх договорів.

У присутності Зеленського і еміра Катару Таміма бін Хамада Аль Тані підписано Угоду про співробітництво у правовій сфері між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Держави Катар, повідомили у пресслужбі Офісу президента.

"Підписання Угоди сприятиме поглибленню співпраці України та Держави Катар у галузі юстиції, стимулюватиме обмін знаннями та досвідом у правовій сфері, дасть змогу здійснювати координацію з питань проведення двосторонніх заходів на кшталт симпозіумів, конференцій, семінарів та тренінгів з правових питань", - очікують в ОПУ.

Фото: Офіс президента

Голова МЗС України Дмитро Кулеба і заступник прем’єр-міністра, міністр закордонних справ Держави Катар Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані також підписали Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та урядом Держави Катар про співробітництво у галузі охорони здоров’я. Укладення документа сприятиме розвитку двосторонніх відносин і співпраці в галузі охорони здоров’я, зміцненню співробітництва у визначених сферах.

Крім цього, підписано Меморандум про співробітництво між Фондом державного майна України та Катарською інвестиційною адміністрацією. Від цих домовленостей очікують поглиблення співпраці у межах інвестиційних проєктів та участі катарської сторони в приватизації об'єктів в Україні.

Серед іншого, підписано угоду в сфері спорту, Меморандум щодо співробітництва у галузі сільського господарства, у сфері інвестицій, про взаємне визнання свідоцтв моряків, про взаєморозуміння в галузі енергетики, про співпрацю між МВС України та Катару в галузі запобігання та боротьби зі злочинністю.

"Арсен Аваков і шейх Халід бін Халіфа Аль Тані також підписали Спільну Декларацію про наміри між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Держави Катар. Документ сприятиме розвитку й поглибленню співробітництва між МВС України та МВС Держави Катар, а також передбачає намір сторін підготувати до підписання Спільну декларацію щодо процедур обміну посвідчення водія між урядом Держави Катар та Кабінетом Міністрів України", - додали в Офісі президента.

Крім того, міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко та виконавчий директор компанії "Хасад Фуд" Мохаммед Аль Сада підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та катарською компанією "Хасад Фуд". Документ формалізує намір сторін надалі обговорити потенціал співробітництва в аграрній сфері.

Фото: Офіс президента

У межах офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Катару перший заступник начальника Управління державної охорони Вячеслав Штучний та керівник Емірської Гвардії Держави Катар Хазза бен Халіл Аль Шахвані підписали Меморандум про взаєморозуміння між Управлінням державної охорони України та Емірською Гвардією Держави Катар щодо забезпечення безпеки осіб та об'єктів, які охороняються. Цей документ допоможе врегулювати питання щодо забезпечення безпеки осіб та об'єктів, яких охороняє державна охорона двох країн.

Також керівник Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підписав Меморандум про співпрацю з катарською стороною.

Крім того, під час візиту були підписані угоди з катарськими компаніями. Зокрема, голова МЗС України Дмитро Кулеба та міністр транспорту та зв’язку Держави Катар Джасім Аль Сулейті підписали Договір про внесення додаткового вкладу від учасника між "Кютерміналз Дабл Ю Ел Ел" (QTERMINALS W.L.L.) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Кютерміналз Ольвія". Цей договір визначає безумовні та безвідкличні умови, на яких учасник зобов’язується надати фінансову підтримку та внески до статутного капіталу концесіонера для виконання інвестиційних зобов'язань за договором концесії від 20 серпня 2020 року.

Також була підписана угода між UDP Renewables та катарською державною компанією Nebras Power щодо інвестицій в об’єкти "зеленої" генерації, які планують збудувати у 2021-2022 роках. Відповідно до досягнутих домовленостей, Nebras Power стає власником контрольного пакету акцій у низці компаній – операторів сонячних електростанцій. Підписання Угоди сприятиме поглибленню співпраці України та Держави Катар у сфері іноземних інвестицій та розвитку галузі відновлюваної енергетики, інноваційної економіки та збереженню довкілля.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що його візит в Катар повинен стати імпульсом для розвитку двосторонніх відносин з державою, яку Україна вважає одним із ключових партнерів у регіоні Перської затоки та Арабському світі загалом.