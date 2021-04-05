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У Пакистані застрелили суддю антитерористичного суду і членів його родини

Нападники втекли.

У Пакистані застрелили суддю антитерористичного суду і членів його родини
Фото: Радіо Свобода

У Пакистані невідомі застрелили суддю антитерористичного суду Афтаба Афріді і трьох членів його родини. За даними влади, напад стався на північному заході країни, у долині Сват, пізно ввечері 4 квітня.

Афріді, його дружина, невістка і дворічний онук поверталися додому після весілля. Охоронець і водій Афріді зазнали серйозних поранень. Нападники втекли, передає Радіо Свобода.

5 квітня поліція повідомила, що щонайменше чотири людини були затримані за підозрою в причетності до вбивства.

Місцеві ЗМІ цитують представника поліції, який заявив, що "найімовірніше, це був цілеспрямований напад".

Афтаб Афріді, відомий юрист і правозахисник. Він почав працювати в суді по боротьбі з тероризмом в окрузі Сват два місяці тому.

Антитерористичні суди в Пакистані були створені для розгляду різних справ - від фінансування тероризму до судового переслідування винуватців збройних нападів. Владі закидають, що антитерористичне законодавство в Пакистані також використовується, щоб змусити замовкнути критиків впливових збройних сил країни.

Як повідомляли, в лютому в Афганістані бойовики застрелили трьох членів сім’ї загиблого раніше журналіста.

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