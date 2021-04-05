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У Туреччині затримали 10 відставних адміралів за підозрою в організації держперевороту

Військові виступили на захист Конвенції Монтре.

У Туреччині затримали 10 відставних адміралів за підозрою в організації держперевороту
Фото: Офіс президента

Правоохоронні органи Туреччини затримали десятьох відставних адміралів, які виступили на захист конвенції Монтрьо про суверенітет Туреччини над протоками Босфор і Дарданелли та підписали відкритого листа.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на турецькі державні ЗМІ.

Наразі поліцейські проводять обшуки в будинках затриманих, ще чотирьох військових шукають.

Відкритий лист, підписаний 104 колишніми високопоставленими службовцями Військово-морських сил, викликав осуд турецької влади, яка побачила в ньому прямий виклик з боку військових цивільному уряду. Офіційний представник президента Ібрагім Калін заявив, що в листі є ознаки військової змови з метою повалення уряду.

"Група відставних військових ставить себе в смішне і жалюгідне становище своєю заявою, яка перегукується з часом військових переворотів", - сказав Калін.

4 квітня прокуратура почала розслідування щодо відставних адміралів. Повідомлялося, що їх звинуватили в "застосування сили і насильства для повалення конституційного ладу".

Минулого місяця Туреччина схвалила план будівництва величезного каналу, що з’єднуватиме Чорне море на північ від Стамбула із Мармуровим морем на півдні. Проєкт має зменшити судноплавний рух по Босфору. Влада заявила, що канал не підпадатиме під дію Конвенції Монтре 1936 року, яка регулює використання проток Босфор і Дарданелли вантажними суднами з інших країн.

Нагадаємо, відповідно до Конвенції Монтре від 1936 року, воєнні кораблі нечорноморських країн мають право перебувати в акваторії Чорного моря не більш ніж 21 добу.

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